شكرا لقرائتكم الهلال يسعى لتأكيد تأهله على حساب أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال لتأكيد تفوقه والمضي قدماً إلى الدور ربع النهائي حينما يستضيف مواطنه أهلي جدة، على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

واقترب الهلال كثيراً من التأهل بعد فوزه الكبير على ضيفه الأهلي بمواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بنتيجة 4-2.

وكان الهلال قد تأخر مرتين في مواجهة الذهاب 1-صفر و2-1 إلا أنه نجح بحسم اللقاء 4-2 ليضع قدماً في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة تفوق الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الأهلي.

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يأمل الروماني رزافان لوتشيسكو مدرب الهلال الذي نجح في اختباره الأول مع فريقه الجديد، أن يخطف بطاقة التأهل مبكراً دون الدخول في حسابات أخرى.

وفي المقابل ستكون مهمة الأهلي صعبة للغاية كونه يحتاج إلى الفوز بثلاثية نظيفة إذا ما أراد التأهل إلى الدور ربع النهائي، أو الفوز 4-1، في حين أن المباراة ستمتد إلى الأشواط الإضافية إذا ما انتهت بفوزه 4-2.

وتلقى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي ثلاث ضرباتٍ موجعة بعد إصابة الثنائي محمد آل فتيل وسعيد المولد والذين اضطر لاستبدالهم أثناء مباراة الذهاب، ولم تتأكد مشاركتهم حتى الآن.

ويعول برانكو كثيراً على مهاجميه السوري عمر السومة ودجانيني تافاريس اللذين سجلا هدفي الأهلي في مواجهة الذهاب.