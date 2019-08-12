Now نتيجة مباراة الوحدة والنصر اليوم في دوري أبطال آسيا 2019 بداية المباراة

سيكون ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي مسرحاً لإقامة مباراة الوحدة والنصر السعودي في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم، في مباراة هامة ويترقبها جماهير الفريقين.

الوحدة الإماراتي تمكن من العودة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الذهاب أمام النصر السعودي في المباراة التي كانت قد أقيمت بالرياض.

ويحتاج أصحاب الأرض والجمهور في مباراة الليلة للتعادل السلبي على الأقل من أجل مواصلة المشوار في بطولة دوري الأبطال الآسيوي، حيث أن نتيجة التعادل الإيجابي قد تسهل من مهمة الفريق الإماراتي في مباراة الليلة.

أما فريق النصر السعودي فيدخل هذه المباراة من أجل الفوز، الفريق السعودي يحتاج لفوز على فريق الوحدة، أو التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على الأقل، من أجل أن يتمكن من التأهل لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

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القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر

وستقوم قناة bein SPORTS HD1 بنقل أحداث مباراة الوحدة والنصر في مباراة الإياب من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة النصر والوحدة اليوم المعلق سوار الذهب.

كما أن مباراة الوحدة ضد النصر اليوم ستكون منقولة عبر شاشة قناة الكأس HD3 بصوت المعلق مشعل الشمري.

نتيجة مباراة الوحدة والنصر

بدأت الآن أحداث مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا، وسنقوم وإياكم من خلال هذا المقال متابعة نتيجة مباراة الوحدة والنصر فتابعونا.