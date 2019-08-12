شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يبيع محارب للجونة بـ4 ملايين جنيه.. ويستعيده بـ8 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائي مقابل ٤ ملايين جنيه، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

وسافر إسلام محارب للجونة اليوم ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للموسم الجديد.

ووضع مسئولو الأهلي بندًا مثيرًا في العقد يمنح الأهلي الحق في استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أي ما يوازي 8 ملايين جنيه.

وكان الأهلى قد وافق على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق إلى صفوف سموحة لمدة موسم، وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق للجونة، وأحمد علاء لطلائع الجيش.. وباع عمرو بركات للجونة نهائيًا.