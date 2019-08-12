شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. نقل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر رسميًا إقامة مباراة الزمالك وديكادها الصومالى، يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت.

وجاء نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وفقًا للتعليمات الأمنية، وتم إبلاغ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، من أجل الاستعداد لإقامة المباراة فى برج العرب.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد وافق من قبل على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل بدلا من الأحد الماضى على أن تقام ببتروسبورت قبل أن يتم نقلها لبرج العرب.