شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يطير إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير مصطفى فتحى لاعب الزمالك إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة على منطقة الركبة، التى أجرى بها عملية جراحية عبارة عن تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة المنظار الجراحى بعد الإصابة التى تعرض لها.

ومازال مصطفى فتحى يخضع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك، وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.

ومن المنتظر أن يجرى مصطفى فتحى الكشف الطبى تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى قام بإجراء العملية الجراحية له، على أن يحدد بعدها الأخير موعد عودة اللاعب للمشاركة فى المباريات من جديد.