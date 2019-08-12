شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عبد الشافى وإسلام جابر من مواجهة الزمالك وديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمد عبد الشافى وإسلام جابر لاعبا الزمالك، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال المحدد لها الجمعة فى تمهيدى دورى أبطال أفريقيا. ومازال الثنائى عبد الشافى وإسلام جابر يخضعان لبرنامج تأهيلى بسبب معانتهما من إصابات مختلفة، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبعادهما من حساباته فى مواجهة بطل الصومال. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن ساسى يكون مستبعد من تلك المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد عبد الشافى وإسلام جابر من مواجهة الزمالك وديكاداها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.