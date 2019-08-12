شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج ..هل أسدل الأهلى الستار على رحيل معلول فى الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيمن اسم على معلول ظهير أيسر الأهلى على مناقشات جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، بعد تلقى الدولي التونسي عرضاً مغرياً من الدوري السعودي وهو الأمر الذي أصاب جماهير القلعة الحمراء بالقلق الشديد خاصة وأن معلول هو واحد من أبرز لاعبي الفريق فى الفترة الأخيرة وكان له دور واضح فى حسم الأهلى لبطولة الدوري العام.

ما سر حزن على معلول فى مواجهة اطلع برة ؟

جدل واسع خلفه التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلى بعد ظهور علامات الحزن والغضب عليه خلال مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان مساء أمس الأحد، وانتهت برباعية نظيفة لصالح الفريق الأحمر فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا،وأكد المقربون من علي معلول أن سبب حزنه هو امر شخصي، حيث تعرض أحد أقاربه لوعكة صحية، وهو الأمر الذي أثر عليه بهذا الشكل.

هل نشب خلاف بين على معلول وأحد زملائه فى مواجهة أطلع برة ؟

هناك من ربط بين حزن علي معلول ورفض الأهلي للعرض السعودي المغري الذي تلقاه معلول خلال الساعات الأخيرة، إلا أنه أكد البعض الأخر نشوب خلاف بين علي معلول وبين أحد زملائه في الفريق قبل انطلاق المباراة إلا أن الحقيقة ليست كذلك، وان السبب الحقيقي هو مرض أحد أقاربه.

Advertisements

ما موقف الأهلى من رحيل على معلول فى الصيف ؟

أكد مسئولو الأهلى أنه تم اسدال الستار بشكل نهائي على ملف رحيل علي معلول رغم تلقيه العديد من العروض المغرية بسبب الحاجة الماسة لخدماته خلال الموسم المقبل سواء فى مشوار الفريق للحفاظ على بطولة الدوري العام أو على المستوى القاري واستعادة بطولة دورى أبطال افريقيا.