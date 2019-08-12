شكرا لقرائتكم خبر عن عبده عبد الوهاب: ناشئو اليد وجهازهم الفنى رجالة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم بمقدونيا على الإشادة بالمنتخب عقب الفوز على المجر بنتيجة 31 /24 فى ختام الدور الأول.

وقال عبد الوهاب فى تصريح لليوم السابع "ناشئو اليد وجهازهم الفنى رجالة فى المونديال"، مشيرا إلى أنهم أثبتوا جدارتهم على تخطى الكبار ولديهم المزيد من الطموح للوصول إلى المربع الذهبى.

وفاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا، منتظرا لقاء فرنسا والسويد الذى سينطلق بعد قليل لتحديد ترتيب المجموعة.

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كما فاز منتخب ناشئى اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية.

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.