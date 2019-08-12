وسام ​بن يدر في طريقه الى موناكو الفرنسي

اقترب مهاجم نادي ​اشبيلية​ الاسباني، الفرنسي وسام ​بن يدر​ من الانتقال الى صفوف نادي ​موناكو​ الفرنسي مقابل 40 مليون يورو.

وفي حال توصل الطرفان لاتفاق، فان اشبيلية سيقدم عرضه من اجل الحصول على خدمات الجناح البرتغالي ماركوس باولو 'روني' لوبيز.

وأكدت مصادر من النادي الأندلسي، ان صفقة بن يدر لنادي الامارة "شبه محسومة"، مضيفة أن النادي الفرنسي مستعد لدفع 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي مع النادي الاندلسي.

وأضافت المصادر أنه بعد اتمام الصفقة، فان اشبيلية سيطلب التعاقد مع روني من موناكو لتدعيم صفوفه.

يذكر ان بن يدر نجح في تسجيل 70 هدفا في 138 مباراة رسمية برفقة اشبيلية.