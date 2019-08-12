يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن بث مباشر اليوم دور الـ16 من دوري أبطال آسيا Kora - live

يقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم الاثنين 12 أغسطس 2019، حيث يلتقي فريق اتحاد جدة بنظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني في إطار منافسات إياب دور الـ16 من طوري أبطال آسيا 2019، ويحتضن المواجهة ملعب “حمد الكبير”.
سيكون إمكانية مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن مباشر متاحاً عبر قناة BeIN SPORT HD 1 بأداء صوتي للمعلقين حسن العندروس ومحمد السعدي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 القاهرة، 23:00 الإمارات.
يذكر ان مباراة الذهاب بين الاتحاد السعودي وذوب آهن الإيراني انتهت بفوز مستحق للعميد بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما كل من لويس خيمينيز وزياد الصحفي.
وصل العميد إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا باعتباره صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انصارات وهزيمة والتعادل في مباراتين.
في الجانب الآخر، تأهل ذوب آهن لهذا الدور من دوري الأبطال بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى وفي جعبته 12 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات والتعادل في مثلهم.
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