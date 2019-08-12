شكرا لقرائتكم إنفو جراف.. مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز فى أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز الثلاثة الكبار فى مصر إلى المواجهات الأفريقية بالأدوارالتمهيدية والمحلية فى كأس مصر. ويرصد الخليج 365 مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز فى شهر أغسطس. السبت 17 أغسطس ..الاهلى يواجه بيراميدز فى الكأس. الأربعاء 21 أغسطس .. بيراميدز يلتقى ايتوال دي كونجو بطل الكونغو برازافيل. Advertisements الجمعة 23 أغسطس.. الأهلى يواجه اطلع برة . الجمعة 23 أغسطس.. الزمالك يواجه ديكاداها الصومالى . الأربعاء 28 أغسطس ..الفائز من الأهلى وبيراميدز ضد حرس الحدود . الأربعاء 28 أغسطس ..الزمالك مصر المقاصة فى كأس مصر.

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