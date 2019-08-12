الفراعنة في صدارة مجموعة كأس العالم لمقدونيا...

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جدة - عمرو شويل بعد فوزه على المجر اليوم فى ختام الدور الأول و تعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 ، يتصدر منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا ح برصيد 8 نقاط

وينتظر منتخب ناشئين كرة اليد الخاسر من لقاء سلوفينيا و النرويج بالمجموعة الأولى لملاقاته فى دور ال16 بعد غدا الأربعاء.





فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا لينتظر المنتخب الذى سيلاقيه فى دور ال 16 بعد غدا الأربعاء .

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فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.