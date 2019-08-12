شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى وإسلام جابر خارج حسابات الزمالك أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، على استبعاد محمد عبد الشافى وإسلام جابر لاعبا الزمالك، من حساباته للمباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال المحدد لها الجمعة فى تمهيدى دورى أبطال أفريقيا.
ويخضع الثنائى عبد الشافى وإسلام جابر لبرنامج تأهيلى بسبب معاناتهما من إصابات مختلفة، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبعادهما من حساباته فى مواجهة بطل الصومال.
جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن ساسى يكون مستبعد من تلك المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.
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