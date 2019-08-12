شكرا لقرائتكم محمد أوناجم يعود للمغرب لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شد محمد أوناجم لاعب الزمالك الجديد، الرحال إلى المغرب من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أفراد أسرته، خاصة أن اللاعب لن يشارك فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال المحدد لها الجمعة فى تمهيدى دورى ابطال أفريقيا.

وحصل أوناجم الذى يتواجد حاليًا فى مسقط رأسه بالمغرب لقضاء إجازة العيد، على إذن من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة والانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت المقبل.

وكان كاف أكد للزمالك أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة فى الأدوار التمهيدية للأبيض فى البطولة الأفريقية، بسبب عدم قيده فى فترة القيد الأولى، لتواجده فى قائمة الوداد فى نفس الوقت الذى كان يسجله فيه الفريق الأبيض فى قائمته بعد ضمه من الفريق المغربى بشكل رسمى لمدة 3 مواسم، وكان من اللازم أن يتم رفع اسمه من قائمة الوداد قبل تسجيله فى قائمة الأبيض.

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ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن ساسى يكون مستبعد من تلك المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.