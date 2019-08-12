شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعود للتدريبات الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تدريباته بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التى حصل عليها اللاعبين لمدة 4 أيام.

ويسعى الجهاز الفنى لذئاب الجبل لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين قبل السفر إلى كرواتيا نهاية أغسطس الجارى للدخول فى معسكر إعداد خارجى، استعداداً للموسم الجديد المرتقب انطلاقه فى سبتمبر المقبل.

وكان المقاولون العرب أنهى معسكره فى الجبل الأخضر، الذى انطلق قبل عيد الأضحى بمباراتين وديتين أمام الجبلين السعودى وعجمان الإماراتى.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة بعد الخسارة فى المباراة الأخيرة أمام النادى الأهلى بثلاثية مقابل هدف، وهى المباراة التى حسم فيها الفريق الأحمر درع الدورى رقم 41 فى تاريخه.