شكرا لقرائتكم تعرف على رقم إمام عاشور في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانضم إمام عاشور للزمالك قادما من غزل المحلة لمدة خمسة مواسم بعد انهاء اعارته لنادي حرس الحدود الذي تألق ضمن صفوفه بالموسم المنقضي ما أدي إلي انضمامه لقلعة ميت عقبة.
وأشاد طارق يحيي، المدير الفنى للزمالك، بإمام عاشور، مؤكدًا إنها صفقة جيدة ويعد إضافة قوية لصفوف الفارس الأبيض خاصة وأن اللاعب صغير فى السن..مضيفا أنه يتمتع بموهبة كبيرة وإمكانات فنية عالية وصغير السن وسيكون إضافة للفريق في المركز الذى يلعب به.
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