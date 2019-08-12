شكرا لقرائتكم بعد الفوز على المجر .. فراعنة اليد يتصدر المجموعة الثانية قبل انتهاء لقاء فرنسا والسويد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر حتى الآن منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا حتى الأن برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر فى ختام الدور الأول و قبل أن ينتهى لقاء السويد وفرنسا و الذى سيحدد الترتيب النهائى للمجموعة.

بينما تأتى السويد فى المركز الثانى ، تليها فرنسا وأخيرا المجر برصيد 6 نقاط لكلا منهما .

فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا لينتظر المنتخب الذى سيلاقيه فى دور ال 16 بعد غدا الأربعاء .

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فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.