شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى فى ألمانيا للخضوع لفحوصات جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر مصطفى فتحى لاعب الزمالك، إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة على منطقة الركبة، التى أجرى بها عملية جراحية عبارة عن تثقيب وتهذيب للسطح المفصلى للركبة بواسطة المنظار الجراحى بعد الإصابة التى تعرض لها.

ويواصل مصطفى فتحى الخضوع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحى يجرى الكشف الطبى تحت إشراف الطبيب الألمانى، الذى قام بإجراء العملية الجراحية له، على أن يحدد بعدها الأخير موعد عودة اللاعب للمشاركة فى المباريات من جديد.