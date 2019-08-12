شكرا لقرائتكم بلباو يمدد عقد نجمه إيناكي ويليامز 9 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم تمديد عقد نجم هجومه إينياكي وليامز حتى 30 يونيو 2028، مع رفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد إلى 135 مليون يورو.

وأوضح النادي أن وليامز وقع العقد الذي جرى الاتفاق على بنوده قبل أسبوع واحد، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين.

وكان (25 عاماً) المولود في بلباو لأب غاني وأم ليبيرية، قد انضم إللى قطاع الفئات السنية بنادي بلباو في 2012 ثم انتقل لفترة قصيرة إلى فريق الدرجة الثالثة باسكوينا.

وسجل وليامز مشاركته الأولى ضمن الفريق الأول لأتلتيك بلباو في يناير 2015 وخاض إجمالي 240 مباراة رسمية سجل خلالها 49 هدفا.