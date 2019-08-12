شكرا لقرائتكم بوغبا يثير "علامة استفهام" حول مستقبله مع يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه لا تزال هناك "علامة استفهام" حول مستقبله مع ناديه عقب الانتصار 4-صفر على تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وأبدى لاعب وسط منتخب فرنسا رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف، وذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

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وأشاد أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد باحترافية بوغبا بعدما صنع الهدفين الثالث والرابع أمام تشيلسي لكن لاعب الوسط قال إن الوقت فقط سيوضح إذا كان سيستمر في إنجلترا.

وأبلغ بوغبا إذاعة (آر.إم.سي) الفرنسية: دائما أشعر أني في حالة جيدة عندما ألعب كرة القدم. أفعل الأشياء التي أحبها إضافة إلى أنها مهنتي. أبذل قصارى جهدي في كل مرة أكون فيها إلى الملعب، أدرك الأشياء التي قيلت. الوقت فقط سيوضح. هناك دائما علامة استفهام. وتابع: أنا في مانشستر. أشعر بالمرح مع زملائي. أريد دائما الفوز بالمباريات ودائما ما أبذل قصارى جهدي عندما أكون في الملعب.

وانتهى موسم الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم الخميس، قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد، لكن لا يزال بوسع الأندية بيع اللاعبين إلى أندية خارجية حتى موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا في الثاني من سبتمبر.