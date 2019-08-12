غياب صلاح محسن عن مران الأهلي بسبب وفاة والده

يتغيب اللاعب صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، عن مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بسبب وفاة والده، كما أن صلاح محسن حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب على المران بسبب تواجده في مسقط رأسه بالشرقية لكي يحضر تشييع جثمان والده، كما أن صلاح محسن نعى والده عبر حسابه على الانستجرام وقال “ربنا يرحمك يا بابا أنت كونت كل حاجة لي أنت شهري مش عارف من غير هكمل أزاي..بحبك والله العظيم، أنا هموت من غيرك أنت سبتني في الحياة ومليش لازمة هتوحشني أوي”

بالإضافة إلى أن الأهلي يستعد لمباراة “اطلع برا” وهو بطل جنوب السودان بعد غد الأحد في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.