Yalla shoot plus مباراة النصر والوحدة لايف | شاهد جوال مباشر مباراة النصر والوحدة كأس آسيا 2019 kora...

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موعد مباراة النصر والوحدة kora star

تقام مباراة النصر والوحدة في عودة دور الـ16 بكأس آسيا بين الفريقين في تمام الساعة السادسة إلا الثلث بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة إلا الثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم بث المباراة مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd1.

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