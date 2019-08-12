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المقاولون العرب يستأنف تدريباته الخميس بعد إجازة عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تدريباته بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التى حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين قبل السفر إلى كرواتيا نهاية أغسطس الجارى للدخول فى معسكر إعداد خارجى استعداداً للموسم الجديد المرتقب انطلاقه فى سبتمبر المقبل.

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وأنهى المقاولون العرب معسكره فى الجبل الأخضر الذى انطلق قبل عيد الأضحى بمباراتين وديتين أمام الجبلين السعودى وعجمان الإماراتى.

يذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة بعد الخسارة فى المباراة الأخيرة أمام النادى الأهلى بثلاثية مقابل هدف، وهى المباراة التى حسم فيها الفريق الأحمر درع الدورى رقم 41 فى تاريخه.

 

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