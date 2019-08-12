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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد يتصدرون المجموعة الثانية بمونديال مقدونيا عقب تعادل فرنسا والسويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا ح برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر فى ختام الدور الأول و تعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 .
وينتظر منتخب ناشئين كرة اليد الخاسر من لقاء سلوفينيا و النرويج بالمجموعة الأولى لملاقاته فى دور ال16 بعد غدا الأربعاء.
فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا، منتظرا لقاء فرنسا والسويد الذى سينطلق بعد قليل لتحديد ترتيب المجموعة.
وفاز منتخب ناشئى اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية، بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .
ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مجموعة مصر
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