4 صفقات أهلاوية لاستعادة حلم الأميرة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادى الأهلى فى تدعيم صفوف الفريق الأحمر باربع صفقات جديدة من أجل سد العجز فى بعض المراكز التى يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بناء على رؤية الاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى من أجل تحقيق الحلم بالعودة لمنصة التتويج فى دروى ابطال افريقيا واستعادة الاميرة السمراء وجاءات صفققات الاهلى بتجديد استعارة رمضان صبحى لمدة عام جديد من صفوف هيدرسيفلد الانجليزى وضم محمود متولى لاعب الاسماعيلى لمدة خمس سنوات وايضا محمد مجدى قفشة لاعب بيراميدز بالاضافة إلى المالى اليو ديونج القادم من نادى مولودية الجزائر. اليوم السابق يقدم معلومات عن صفقات الاهلى الجديدة. رمضان صبحى: القيمة التسويقية: 5 مليون يورو العمر: 22 عاما الطول: 183 سم المركز: جناح أيسر النادى القادم منه: هيدرسيفلد الإنجليزى مباريات فى الموسم الماضى: 29 مباراة أهداف آخر موسم:2 الدقائق:1385 محمود متولى: العمر: 26 عاما الطول: 177 سم المركز: مدافع النادى القادم منه: الإسماعيلى مباريات فى الموسم الماضى: 22 مباراة أهداف آخر موسم:6 Advertisements القيمة التسويقية: 800 ألف يورو محمد مجدة قفشة: العمر: 23 عاما الطول: 168 سم المركز: لاعب وسط مهاجم النادى القادم منه:بيراميدز مباريات فى الموسم الماضى: 23 مباراة أهداف آخر موسم:6 القيمة التسويقية مليون و200 الف يورو أليو ديونج: العمر: 21 عاما الطول: 184 سم المركز: لاعب وسط مدافع النادى القادم منه: مولودية الجزائر مباريات فى الموسم الماضى: 29 مباراة أهداف اخر موسم:1 القيمة التسويقية: 800 ألف يورو

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