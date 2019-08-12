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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 12 / 8 / 2019، العديد من الأحداث الرياضية الهامة والتى كان أبرزها، بيراميدز يحرم مروان محسن من إجازة الزواج فى الأهلى، وفرجانى ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم.

بيراميدز يحرم مروان محسن من إجازة الزواج فى الأهلى

تحرم مواجهة الأهلى وبيراميدز مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من الحصول على إجازة الزواج كاملة بعد دخوله قفص الزوجية أمس الأحد، وهو الموعد الذي تم تحديده فى وقت سابق وكان من الصعب تغييره.

فرجانى ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم

ينتظم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه التى ستقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب النادى بميت عقبة.

المقاولون يكتفى بالصفقات الأربع الصيفية

اكتفى مسئولو المقاولون العرب بالصفقات التى عقدوها فى الصيف والبناء على القوام الأساسى الذى نجح فى تحقيق المركز الخامس بالدورى العام الماضى .

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النادي الأهلي يحصل على إجازة قبل بدء الاستعدادات لبيراميدز فى الكأس

يحصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على إجازة من التدريبات اليوم الاثنين، على أن يبدأ الفريق غدا الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

رسمياً.. الأهلى يوافق على بيع عمرو بركات للجونة

أعلن نادى الجونة تعاقده مع عمرو بركات رسميا اليوم الاثنين، على سبيل البيع النهائى بعد مفاوضات ناجحة مع النادى الأهلى.

اتحاد الكرة يحدد أول أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق الممتاز "ب"

حددت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، أول أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقة الممتاز "ب" للموسم الجديد 2019 - 2020.

الإسماعيلى يغلق ملف رحيل شكرى نجيب

رفض محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى فكرة رحيل لاعبه شكرى نجيب مهاجم الدراويش، مؤكداً حاجته لجهوده فى الموسم الجديد.