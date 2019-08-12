شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف حاسمة لـ على معلول مع الأهلى بعد هدف إطلع برة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الدولى التونسى على معلول حالة من التوهج الكروى مع النادى الأهلى خلال الفترة الحالية، حيث اعتلى معلول صدارة قائمة المارد الأحمر برصيد 8 أهداف كانت جميعها مؤثرة فى تتويج الفريق الأحمر ببطولة الدورى العام رقم 41 فى تاريخ الأهلى.
كما شارك علي معلول فى فوز الأهلى برباعية نظيفة على إطلع برة بطل السودان، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بمنافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وخلال الموسم الماضى وضع علي معلول بصمته على 15 هدفاً سجلها النادى الأهلى من أصل 56 هدفا فى مشوار الدرع رقم 41، بعد أن سجل 8 أهداف وصنع 7 أخرى لزملائه بالفريق.
ويرصد الخليج 365 أهداف الدولى التونسى فى التالى:
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