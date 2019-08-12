شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرتدى رقم 26 فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك المنضم للفريق الأبيض حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على ارتداء القميص رقم 26 مع القلعة البيضاء. وانضم اللاعب للزمالك قادما من غزل المحلة لمدة خمسة مواسم بعد انتهاء اعارته لنادي حرس الحدود الذي تألق ضمن صفوفه بالموسم المنقضي. Advertisements وكان الزمالك قد قام بقيد اللاعب بالقائمة المحلية الثانية للفريق الأبيض ولم يتم قيده بالقائمة الأفريقية. وأشاد طارق يحيي، المدير الفنى للزمالك، بإمام عاشور، مؤكدًا إنها صفقة جيدة ويعد إضافة قوية لصفوف الفارس الأبيض خاصة وأن اللاعب صغير فى السن، مضيفا أنه يتمتع بموهبة كبيرة وإمكانات فنية عالية وصغير السن وسيكون إضافة للفريق في المركز الذى يلعب به.

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