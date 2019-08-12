شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد يتصدرون المجموعة الثانية قبل انتهاء لقاء فرنسا والسويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر حتى الآن منتخب مصر لناشئى كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا حتى الآن برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر فى ختام الدور الأول، وقبل أن ينتهى لقاء السويد وفرنسا والذى سيحدد الترتيب النهائى للمجموعة.
بينما تأتى السويد فى المركز الثانى، تليها فرنسا وأخيرا المجر برصيد 6 نقاط لكل منهما.
فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا، منتظرا لقاء فرنسا والسويد الذى سينطلق بعد قليل لتحديد ترتيب المجموعة.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 14 لصالح المنتخب، فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبى منتخب مصر منذ انطلاق اللقاء خاصة الثنائى حسن قداح ومهاب سعيد
وفاز منتخب ناشئى اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية، بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .
ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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