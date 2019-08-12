شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الهوكى يهزمون زيمبابوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للهوكى على نظيره زيمبابوى بنتيجة 6 / 0 فى انطلاق التصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع كينيا غدا قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ويصطدم بناميبيا الخميس.

ومن المقرر أن يحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات الجمعة قبل أن يواجه غانا السبت، ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا الأحد.