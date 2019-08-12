شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يستغل إجازة العيد فى الاستمتاع على الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال تواجده على أحد الشواطئ فى إطار الاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن نادى الجونة تعاقده مع عمرو بركات رسميا اليوم الاثنين، على سبيل البيع النهائى بعد مفاوضات ناجحة مع النادى الأهلى.

ويأتى انضمام بركات إلى الجونة، عقب الإعلان أمس، عن ضم الدولى الأوغندى آلان كيامبادى، لاعب نادى كمبالا سيتى الأوغندى، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

وعاد عمرو بركات، صانع ألعاب الأهلى، بعد انتهاء إعارته إلى فريق الشباب السعودى إلى القلعة الحمراء إلا أنه ظل حبيساً للدكة ليخرج فى الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الإعارة إلى فريق سموحة السكندرى، إلا أنه لم يحظى بفرصة المشاركة أيضاً فلم يلعب سوى 7 مباريات صنع خلالها هدفاً وحيداً ولم يسجل أى أهداف.