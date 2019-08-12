رسميا.. مصر في الصدارة بتعادل فرنسا والسويد بكأس العالم للناشئين لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل منتخبا فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الاخيرة لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا.

ورفع المنتخبان رصيدهما لـ7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي الوصافة بفارق الأهداف +50، أمام الديوك +40، ويمنحا منتخب مصر صدارة المجموعة بـ8 نقاط..

وكان المنتخب المصري استطاع الفوز على حساب المجر بنتيجة 31-24 ضمن الجولة الأخيرة، ليخطف الصدارة، ويُبقي المجر رابعا بـ6 نقاط.

واحتل منتخب الصين تايبيه المركز الخامس بنقطتين، فيما تذيل منتخب كندا المجموعة بدون رصيده.

المنتخب المصري بقيادة مجدي أبو المجد، استطاع تصدر المجموعة بعد جمع 8 نقاط بفارق أهداف +44، من 4 فوز أمام السويد، والمجر، والصين تايبيه، وكندا، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام منتخب فرنسا.

منافس مصر

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ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، صاحب المركز الرابع بالمجموعة الأولى، إما النرويج أو سلوفينيا، حيث يلتقيان اليوم الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفي حالة فوز النرويج أن تعادلها يلتقي الفراعنة أمام سلوفينيا.

أما في حالة فوز سلوفينيا سيلتقي المنتخب المصري أمام النرويج.

موعد المباراة المقبلة

وسيخوض المنتخب المصري مواجهته المقبلة يوم الأربعاء 14 أغسطس، في تمام الثانية ظهرًا.