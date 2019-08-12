تعرف على فرص منتخب الناشئين لليد في كأس العالم ومنافس دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تصدر المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، وذلك ضمن كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة المقام في مقدونيا.

وينتظر الفراعنة بقيادة مجدي أبو المجد، مواجهة مباراة السويد وفرنسا، في ختام مباريات المجموعة.

المنتخب المصري فاز على المجر بنتيجة 31-24، ليصل لـ8 نقاط بفارق أهداف +44، ليأتي ترتيب المجموعة كالتالي، قبل المواجهة الأخيرة بالمجموعة بين فرنسا والسويد:

مصر.. 8 نقاط .. +44

السويد.. 6 نقاط.. +50

المجر.. 6 نقاط.. + 46

فرنسا.. 6 نقاط .. +40

الصين تايبيه.. 2 نقطة .. -52

كندا.. 0 نقطة.. -121

3 مباريات تحدد منافس مصر

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ويلتقي المنتخب السويدي أمام فرنسا في تمام الثانية والنصف عصر اليوم، ضمن مجموعة مصر الثانية، لتحدد موقع الفراعنة بالمجموعة سواء الصدارة أو الوصافة.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، أحد منتخبي صاحبي المركزين الثالث والرابع بالمجموعة الأولى، إما إسبانيا أو النرويج أو سلوفينيا.

ويحتل المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط (فارق أهداف +61)، يليه إسبانيا بـ7 نقاط (+28)، ثم النرويج 5 نقاط (+17)، وسلوفينيا رابعا بـ4 نقاط (فارق أهداف صفر).

ويلتقي المنتخب النرويجي أمام سلوفينيا اليوم في تمام السادسة والنصف مساءً، فيما يصطدم منتخبا إسبانيا وكرواتيا الساعة 8:30.

موقف مصر

ويأمل المنتخب المصري في تعادل منتخبي السويد وفرنسا، أو فوز السويد، ليخطف الفراعنة الصدارة، بفضل تفوق الفراعنة في المواجهة المباشرة على منتخب الفاكنج، من أجل مواجهة أسهل بدور الـ16.

أما في حالة فوز فرنسا فسيحل الفراعنة في وصافة المجموعة، بفضل تفوق الديوك على الفراعنة في المواجهة المباشرة.

موعد المباراة المقبلة:

وسيخوض المنتخب المصري مواجهته المقبلة يوم الأربعاء 14 أغسطس.

وفي حالة تأهله كأول المجموعة سيخوض مباراته في تمام الثانية ظهرًا، أما إذا تأهل كوصيف فسيلعب الساعة 8:45 مساءً.