مصدر لمصراوي: الزمالك يجدد مفاوضاته لضم لاعب دجلة.. وعنتر ضمن الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365 كشف مصدر بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الابيض جدد اهتمامه لضم محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد المصدر في تصريحات لمراسل الخليج 365 أن مسئولو الزمالك جددوا مفاوضاته مع إدارة نادي وادي دجلة لضم عبدا لعاطي خلال الميركاتو الجاري. وعرض مسؤولو الزمالك سداد مقابل مادي بالإضافة إلى إعارة محمد عنتر لاعب الوسط المهاجم لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل. وكان دجلة طلب الحصول على 30 مليون جنيه نظير بيع اللاعب بالإضافة إلى ضم عماد فتحي من الزمالك نهائيا واستعارة محمد عنتر لمدة موسم.

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