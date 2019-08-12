منتخب ناشئي اليد يكتسح المجر ويتصدر مجموعته بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
حقق المنتخب المصري لناشئي اليد فوزًا كبيرًا على المجر في المجموعة الثانية من كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة المقام في مقدونيا.
وفاز المنتخب المصري بفارق 7 أهداف بنتيجة 31-24، بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 5 نقاط بنتيجة 19-14.
ورفع المنتخب المصري رصيده لـ8 نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار مواجهة السويد وفرنسا المقررة في تمام الثانية والنصف.
ويمتلك منتخبا السويد وفرنسا 6 نقاط في رصيدهما قبل المواجهة المنتظرة بينهما الساعة 2:30.
وتوقف رصيد منتخب المجر عند 6 نقاط، الذي ينتظر مواجهة فرنسا والسويد لتحديد مركزه بالمجموعة الثالث أو الرابع.
وضمن الجولة الأخيرة للمجموعة ذاتها فاز أيضا منتخب منتخب الصين تايبيه (تايوان) على نظيره الكندي 33-17 في مباراة تحصيل حاصل.
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