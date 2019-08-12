الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم أفريقي مميز

يرغب نادي الاتحاد السكندري في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية بالتعاقد مع مهاجم أفريقي مميز . وطلب المدير الفني طلعت يوسف من إدارة الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي ضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز خلال الفتره الحالية لدعم مركز رأس الحربة في الفريق مع الثلاثي خالد قمر ومحمد ناجي والأوغندي إيمانويل أوكوي وذلك عقب رحيل محمد عبد المجيد، في الفترة الجارية . محمد مصيلحي ضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز خلال الفتره الحالية لدعم مركز رأس الحربة في الفريق مع الثلاثي خالد قمر ومحمد ناجي والأوغندي إيمانويل أوكوي وذلك عقب رحيل محمد عبد المجيد، في الفترة الجارية . ويرغب الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الجديد من أجل الاستغناء عن لاعبه الغاني إيمانويل بناهيني، الذي عاد للنادي بعد نهاية إعارته مع الشعلة السعودي، بنهاية الموسم المنقضي .

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