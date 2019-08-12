بيريسيتش يجتاز الفحص الطبي في بايرن ميونيخ

اجتاز النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي الفحص الطبي بنحاج في نادي بايرن ميونيخ الألماني تمهيدًا للانتقال اليه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ومن المتوقع أن ينضم صاحب الـ 30 عامًا إلى النادي الألماني مقابل 5 ملايين يورو على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء

مقابل 20 مليون يورو .

وكان اللاعب خرج من دائرة حسابات المدير الفني الإيطالي أنطوني كونتي والجدير بالذكر أن البايرن ضم اللاعب عقب فشل انتقال النجم الألماني ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي.