نادي الزهور يستضيف بطولة الجمهورية الودية التنشيطية للكرة الطائرة

يستضيف نادي الزهور الرياضي بطوله الجمهوريه الوديه التنشيطيه الأولي للكرة الطائرة على ملاعب النادي فرع التجمع الخامس وذلك لاتاحه الفرصه لجميع فرق أنديه الجمهورية الكرة الطائرة للاحتكاك قبل بدايه موسم المسابقات مباشرا.

وأكد النادي في بيانه الصادر اليوم أن الهدف من البطولة الودية ترسيخ روح الموده والتاخي بين الأنديه في مراحل الناشئين والناشئات وطالب المشاركين باللتزام الكامل بشروط البطوله .

وشمل بيان نادي الزهور البنود التالية ..

أولا .. اخر موعد للتحاق بالبطوله يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠ لمرحلة ١٤ سنة

بنات الجمعة ٨/٢٣ و ١٥ سنة ولاد السبت ٨/٢٤

ثانيا .. على جميع الفرق التحلي بالروح الرياضيه وعدم الاعتراض مطلقا علي نظام البطوله او قرارات الحكام اثناء المباريات

ثالثا .. علي جميع الفرق الالتزام بالزي الرسمي للنادي وكذلك المرحله السنيه المشارك فيها النادي ولا يجوز اشراك لاعب او لاعبه في مرحله سنيه غير مرحلته

رابعا .. علي جميع الفرق الالتزام بمواعيد المبارايات حسب الجدول الموضوع حتي

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لا يعتبر منسحبا من البطوله

خامسا .. يقوم النادي المشترك باختار النادي المستضيف (نادي الزهور ) برغبه في الاشتراك في البطوله والمرحل السنيه المشارك فيها

سادسا .. برجاء الالتزام بشروط وتعليمات البطوله ومن يخالفها سوف يحرم فريقه وجميع المراحل السنيه للنادي من المشاركه في البطوله

تقوم الاندية الراغبة فى الاشتراك فى المرحلة بكتابة اسم النادى ومدرب الفرقة ورقم الموبايل للتواصل معه وذلك بحد اقصى يوم الثلاثاء ٨/٢٠ حتى نتمكن من اعداد الجداول .

سابعا .. الاشتراك باسبقية الحجز بحد اقصى ١٦ فريق

تنطلق البطولة القادمة

يوم الجمعه ٨/٢٣ لفرق المرحله السنيه تحت ١٤ سنة بنات

ويوم السبت ٨/٢٤ لفرق المرحلة السنية تحت ١٥ سنة ولاد