منتخب الهوكي يفوز على زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر للهوكي الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 6\0 فيالمباراة التي جمعتهما اليوم.
وتعد مواجهة الفراعنة، اليوم، هي الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقامة بجنوب أفريقيا .
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