صورة.. إطلالة جديدة لـ محمد صلاح على انستجرام

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام في إطلالة جديدة له بعيد الأضحي المبارك .
ويحتفل محمد صلاح بمرور عامين على تسجيل أولأهدافه مع ليفربول عندما سجل في مرمى واتفورد في المباراة التي انتهت بنتيجة 3 – 3 فى بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الاولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
ويعد محمد صلاح أول لاعب أفريقي ينجح في تسجيل 32 هدفا في موسم واحد سجلها خلال موسم 2017/2018 واستطاع أن يحطم رقم الفيل الايفواري ديديه دروجبا والذي سجل 29هدفا في موسم 2009/2010.
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