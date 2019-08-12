رئيس اتحاد رفع الأثقال : نسعى لتكرار الانجازات الأولمبية

تغادر بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال، برئاسة محمود محجوب، الى المغرب للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التي من المقرار أن تقام خلال الفترة من 19 أغسطس حتي نهاية الشهر نفسه.

ويشارك منتخب مصر بـ عشر لاعبين وهم: " أحمد سعد ، مصطفى وحيد ، محمد ايهاب ، كريم كحله ، محمد سليم ، رجب عبد الحى ، جابر فرحان ، محمد هشام ، عبد الرحمن محمد ، أحمد عادل ".

واستقر الاتحاد على اللاعبات المشاركات وهن: " هبة صالح ، بسمة عماد

Advertisements

، إسراء السيد ، نعمة سعيد ، رانيا عزت ، سارة سمير ، سمر حبشى ، سلمى محمد ، حليمة عبد العظيم و شيماء خلف ".

وأضاف "محجوب" اننا مستمرين في عملنا داخل الاتحاد المصري لرفع الأثقال بشكل طبيعي ، ونهيء الأجواء المناسبة لابطالنا من أجل حصولنا على أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الأفريقيه بالمغرب، والتي تعتبر من المراحل المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ،ولا نلتفت كل

ما يقال حول حل الاتحاد لاننا ىببساطة ننتظر الصيغة النهائية لحكم محكمة التسوية الرياضيه .

وأكد محجوب أنه لا صحه لما يتردد الان بحل الاتحاد المصري لرفع الاثقال وأن الاتحاد مستمر في عمله لمواصلة الانجازات والنجاحات المستمره لاتحاد خاصة أن لدينا العديد من التصفيات والبطولة المواهلة إلي بطولة الاولمبيات بطوكيو 2020والتي تبدا من المغرب والتي نسعى لحسم البطولة والمداليات خاصة وانه هدف الاتحاد أن يحقق الميدالية المتنوعه في أولمبيات طوكيو 2020.

وأشار إلى أن البطل الأولمبي ادهم القليعي الذي قدم مذكرة ضد الاتحاد الخاص بالانتخابات الماضيه ، قد تنازل عن القضية وبالتالي الاتحاد مستمر ولا يوجد أي حل كما يردد البعض اعداء النجاح .