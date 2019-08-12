الترسانة يستعين بخدمات الناشئين في معسكر برج العرب

قرر علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة الاستعانة بخدمات 6 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادى خلال معسكر الفريق المقرر إقامته السبب المقبل بأحد الفنادق بمنطقة برج العرب لرؤيتهم والحكم على مستواهم قبل الموافقة على إنضمامهم للفريق الأولقبل إنطلاق الموسم الجديد.
وكان الشواكيش قد أبرم العديد من الصفقات الجيدة على رأسها سيد حمدى مهاجم بورتو وأحمد العارف مهاجم السكة الحدود وعصام عمران لاعب الإعلاميين ومحمدمجدى كريسبو لاعب سيراميكا كليوباترا .
ويسعى الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفني للشواكيش بترتيب الأوضاع داخل قلعة الترسانة للعودة إلى مكانته الطبيعية داخل الدوري الممتاز.
كان الترسانة قد خاض عددا من المباريات الودية خلال الأسبوعين الماضيين كان اخرها الفوز على الشعلة السعودى بهدفين مقابل هدف .
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