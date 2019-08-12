السبت.. الترسانة يدخل في معسكر مغلق ببرج العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة معسكرًا مغلقًا ببرج العرب بالإسكندرية السبت المقبل لمدة أسبوع. ويشهد المعسكر بعض المباريات الودية استعدادًا لدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل. ويسعى الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفني للشواكيش بترتيب الأوضاع داخل قلعة الترسانة للعودة إلى مكانته الطبيعية داخل الدوري الممتاز. داخل قلعة الترسانة للعودة إلى مكانته الطبيعية داخل الدوري الممتاز. كان الترسانة قد خاض عددا من المباريات الودية خلال الأسبوعين الماضيين كان آخرها الفوز على الشعلة السعودى بهدفين مقابل هدف .

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