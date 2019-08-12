انتهت أحداث مباراة منتخبنا الوطني المصري للناشئين لكرة اليد ومنتخب المجر بفوز الفراعنة بنتيجة 31 – 24 في المباراة التي جمعتهما اليوم. وجاءت مباراة مصر والمجر فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية فى ختام الدور التمهيدى لبطولة العالم لكرة اليد فى نسختها الثامنة للناشئين والتى تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 اغسطس الجاري. الجاري. منتخب مصر صوب ٤٤ تصويبه نحو المرمى أحرز ٣١ بنسبه ٦٨٪، وحصل منتخب الفراعنة على رميه ٧ أمتار أحرزها بنسبه ١٠٠٪. وحصل أحمد هشام السيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة وسجل أهداف منتخب مصر كل من: احمد هشام ٧ أهداف من ٩ تصويبات بنسبه ٧٨٪ حسن وليد أحرز ٦ اهداف من ١٠ تصويبات بنسبه ٦٠٪ ياسر محمد أحرز ٥ أهداف من ٦ تصويبات بنسبه ٨٣٪ Advertisements مازن رضا ٣ اهداف من ٣ بنسبه ١٠٠٪ عبد الفتاح على ٢ هدف من ٢ بنسبه ١٠٠٪ مهاب محمد ٢ هدف من ٢ تصويبه بنسبه ١٠٠٪ يوسف علاء ٢ هدف من ٣ بنسبه ٦٧٪ ابراهيم السيد ٢ هدف من ٤ بنسبه ٥٠٪ سيف هانى ٢ هدف من ٤ بنسبه ٥٠٪ عمر صادق ١ هدف من ٢ تصويبه بنسبه ٥٠٪

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب ناشئي اليد يفوز على المجر في الدور التمهيدي لبطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.