محمد شعبان أول مصري يدير مسابقة في الأولمبياد

سيصبح محمد شعبان أول مصري يدير مسابقة بدورة الألعاب الأولمبية، حيث سيدير شعبان مسابقة التايكوندو بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد أن جدد له الاتحاد العالمي للتايكوندو، رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد و ذلك بعد إنتهاء فترة تعيينه الأولى التي أمتدت لمدة عامان.
و جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه شعبان في فترة رئاسته للجنة المسابقات. فقد أحدث شعبان طفرة كبيرة في مسابقات التايكوندو العالمية، حيث شهدت البطولات المختلفة (بطولات العالم العالم للكبار و للناشئين و للشباب و بطولات الجائزة الكبرى) العديد من التجديدات التي أحدثت طفرة للتايكوندو و ذلك من حيث الشكل الجديد للملاعب و التكنولوجيا المتطورة المستخدمة بالإضافة إلى التغييرات الفنية، مما أدى إلى تحويل التايكوندو إلى رياضة أكثر جذب للمشاهد العادي و أكثر متعة و سرعة. و هو أمر هام لمواكبة الحركة الأولمبية الدولية.
و جاء خطاب رئيس الاتحاد العالمي تشونج وان تشو الموجه لشعبان كالتالي : «الأستاذ محمد شعبان، أريد أن أشكرك على مجهوداتك كرئيس للجنة المسابقات خلال العامان الماضيان. و تقديرًا لتفانيك في العمل فإنه من دواعي سروري أن أجددتعيينك في رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو. و ذلك لمدة عامان آخران حتى إنتهاء بطولة العالم ٢٠٢١ المقررة بالصين. لدي ثقة تامة في أنك ستبذل قصارى جهدك من أجل تطور التايكوندو على مستوى العالم و رفع مكانة التايكوندو في الحركة الأولمبية و البارالمبية. و نشكرك على تفانيك في رياضة التايكوندو.»
و يملك شعبان تاريخ حافل بالإنجازات و الخبرات رغم صغر سنه. فقد بدأ علاقته بهذه الرياضة منذ الصغر كلاعب بنادي الزهور والمنتخب المصري. و بعد الاعتزال ابتعد عدة سنوات عن التايكوندو للتركيز في حياته العمليه و عمله كمدير مالي للعديد من الشركات العالمية، ثم عاد مرة آخرى لرياضته المفضلة حيث خاض عام ٢٠١٢ إنتخابات الاتحاد المصري للتايكوندو على منصب العضوية و حصل على أكبر عدد من الأصوات. كما أنه يرأس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي للتايكوندو برئاسة اللواء أحمد فولي.
و خلال فترة عمله بالاتحاد المصري حيث تولى مسؤوليةالإشراف على المنتخب الوطني، استطاع إحداث تغيير جذري في المنظومة الرياضية. و استطاع تحقيق طفرة للتايكوندو المصري حيث تحسن التصنيف الدولي للاعبي مصر و احتل نحو ١٠ لاعبين من المنتخب الوطني مراكز ضمن العشر الأوائل في التصنيف الدولي. و حصد لاعبو المنتخب الوطني العديد من الميداليات بالبطولات الدولية و بطولات الجائزة الكبرى بالإضافة إلى ميدالية ببطولة العالم ٢٠١٥ عن طريق حسين شريف. و توج هذا النجاح بالحصول على ميدالية أولمبية برونزية عن طريق هداية ملاك في أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦. و ذلك تحت رئاسة ثلاث رؤساء مختلفين للاتحاد المصري و هم اللواء أحمد فولي و كابتن فرج العمري و الأستاذ محمد علي.
أما على المستوى العالمي فقد بدأ شعبان عمله في الاتحاد العالمي عام ٢٠١٥ حيث تم تعيينه في منصب نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العالمي للتايكوندو. و خلال ثلاثة أعوام أثبت الشاب المصري كفاءة غير عادية، و حاز خلال فترة قصيرة على إعجاب و تقدير و ثقة كل من يعمل بالاتحاد العالمي للتايكوندو. و كان نجاحه و تميزه وراء اختياره رئيسًا للجنة المسابقات عام ٢٠١٧.
و يعد محمد شعبان أول مصري و عربي و افريقي يرأس لجنة بالاتحاد العالمي للتايكوندو. كما أنه أصغر رئيس لجنة بالاتحاد العالمي. و سيصبح في طوكيو أول مصري يدير مسابقة أولمبية ليستكمل مسيرة الإنجازات التي ليس لها حد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شعبان أول مصري يدير مسابقة في الأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.