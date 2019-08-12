رياضة | تامر عبد الحميد يرد بقوة على رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر عبد الحميد يرد بقوة على رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، محادثة بينه وبين رئيس الزمالك بشأن اختلاف في وجهات النظر بشأن مدرب القلعة البيضاء القادم.

وكتب عبد الحميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "رئيس الجمعية العمومية للزمالك ... هي كلمة الحق بتوجعك أوي كده ليه بدل ما تشتم وتهدد أطلب مداخلة معايا ع الهواء وواجه انتقادي لشغلك وأسلوب إدارتك راجل لراجل".

وينقل "الخليج 365 الرياضي" المحادثة كما نشرها نجم الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".