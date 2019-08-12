رياضة | بشرى سارة لجماهير الهلال قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الهلال قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية صباح اليوم الاثنين اقتراب محمد البريك الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الهلال من العودة إلى الملاعب والانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وكان البريك قد تعرض إلى تمزق في الأربطة الجانبية للركبة اليمنى خلال التدريبات التي خاضها فريقه إستعداداً لمباراة الأهلي والتي تجمع الفريقين لحساب إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في كرة مشتركة بينه وبين زميله في الزعيم اللاعب محمد جحفلي ما جعله يسقط أرضاً.

وأفاد الجهاز الطبي للزعيم السعودي أن اللاعب سوف يؤدي تدريباته الاستشفائية حتى منتصف الشهر المقبل وسيعود للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق.

يذكر أن الهلال قد نجح في الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضي على ملعب " الجوهرة المشعة ".