رياضة | نجم ميلان يقترب من سبال

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقترب سبال الإيطالي من الفوز بخدمات الأوروجوياني دييجو لاكسالت نجم وظهير أيسر ​ميلان​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن سبال يراقب كلا من دييجو لاكسالت وإيفان سترينيتش بعد تعرض نجمه محمد فارس لإصابة قوية في الركبة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سبال يبحث عن ظهير أيسر وأنه حدد الثنائي سترينيك ولاكسالت لضم أحدهما قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الإيطالي أن سبال يجب أن يدخل بسرعة لحسم الصفقة، حيث أن بارما يعتبر من المهتمين أيضًا بضم الأوروجوياني في الميركاتو الصيفي الحالي.