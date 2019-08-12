رياضة | خطوة واحدة تفصل إيكاردي عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل إيكاردي عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حدة الخلافات بين الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي وإدارة فريقه إلى طريق مسدود، ولم ينجح اللاعب في إيجاد أي حل يساعده في العودة لحسابات الفريق الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن اللاعب ما يزال يرغب في أن يغادر الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لكن إدارة النادي لا تريد بيعه للمنافس المباشر فريق نادي يوفنتوس.

وكتب موقع " كالتشيو ميركاتو " الإيطالي أن الإنتر قد يغير رأيه في حالة وصل العرض المقدم من البيانكونيري إلى 80 مليون يورو.

ثاني الأمور التي قد تدفع إدارة النيراتزوري إلى ترك إيكاردي رغبتهم في الحصول على خدمات الأرجنتيني الآخر إيكاردي الأمر الذي قد يسهل إنهاء الإجراءات بين الطرفين.