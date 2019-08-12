رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين روما وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين روما وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن إدارتي ناديي روما وإنتر ميلان يفكران في عقد صفقة تبادلية في الميركاتو الصيفي الحالي ينتقل بموجبها إيدين ​دزيكو​ لإنتر ميلان مقابل انضمام ماورو ​إيكاردي​ لروما.

وأفادت صحيفة سبورت ميدياسيت العالمية أن إدارة الناديين اقترحا مجدداً فكرة الصفقة التبادلية بعد موافقة إيكاردي المبدئية على الإنضمام إلى روما بعد تضاؤل فرصة رحيله إلى يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة العالمية إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع دزيكو الذي ينتهي عقده مع روما في الموسم المقبل والسماح لإيكاردي بالانضمام إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وأكدت الصحيفة العالمية استعداد روما لدفع مبلغ مالي إضافي مع انتقال دزيكو للحصول على إيكاردي والذي سيتقاضى 9.5 مليون يورو كراتب بالإضافة إلى عمولة زوجته ووكيلة أعماله.